Vasco Rossi, record per i concerti dell’estate 2025: due tappe a Messina, numeri da capogiro

In poche ore dall’apertura delle vendite generali, sono già oltre 400 mila i nuovi biglietti acquistati per il tour del 2025 del KOMandante. A meno di dieci giorni dalla fine del trionfale tour estivo che ha coinvolto 600.000 persone in 13 date tutte sold out. Una grande adunata collettiva annunciata, alla quale il ‘popolo del Blasco‘ ha deciso di prenotarsi con largo anticipo e con il consueto entusiasmo per una serie di eventi che sono molto di più di un semplice concerto, ‘Lo spettacolo rock più potente e emozionante al mondo. Che non avrà fine‘.

Si raggiunge quindi, e si supera, la quota di 1 milione di biglietti venduti a oggi, nel 2024. Qui di seguito le – già attese – date Vasco Live 2025 annunciate da Live Nation per giugno dell’anno prossimo: 31 Maggio e 01 Giugno – Torino – Stadio Olimpico, 5 e 6 Giugno – Firenze – Visarno Arena, 11 e 12 Giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara, 16 e 17 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona, 21 e 22 Giugno – Messina – Stadio San Filippo, 27 e 28 giugno, Roma – Stadio Olimpico.

