Vallata Sant’Agata-San Salvatore, al via il Fantaproloco: montepremi super | INFO

StrettoWeb

Nella Vallata Sant’Agata-San Salvatore, una lodevole iniziativa sta catturando l’attenzione e il cuore di giocatori e della comunità locale. Si tratta del “Fantaproloco”, una vera e propria manifestazione di fantacalcio ufficiale che, giunta alla sua terza edizione, è organizzata con passione e dedizione dalla Proloco locale. Il Fantaproloco non è solo un torneo di fantacalcio, ma rappresenta un’opportunità per la comunità di condividere momenti di divertimento e solidarietà.

Questo evento unico è stato ideato e realizzato da Adriano Massara, in collaborazione con la Proloco Vallata Sant’Agata – San Salvatore, un’associazione che da anni si impegna nella promozione e cura del borgo. L’entusiasmo scaturito dalle edizioni precedenti del Fantaproloco ha portato a un successo sempre crescente. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di ben 54 giocatori, un numero che dimostra quanto l’iniziativa abbia catturato l’attenzione e la passione dei partecipanti.

I premi

Per la nuova stagione 2024/25, l’organizzazione ha in serbo sorprese ancora più entusiasmanti. Il montepremi, già allettante, si prevede possa superare i 5.000 €. Tuttavia, il carattere unico e solidale dell’evento risiede nella natura dei premi. I partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi buoni che spaziano da viaggi a vantaggi presso attività commerciali locali. Questo approccio non solo accresce l’entusiasmo per la competizione, ma contribuisce anche a sostenere l’economia locale e le imprese della comunità Reggina.

Le parole dell’organizzatore

L’organizzatore del Fantaproloco, Adriano Massara ha sottolineato che “l’iniziativa va ben oltre lo sport. Il suo obiettivo è quello di promuovere e curare il borgo di San Salvatore, un territorio che spesso è rimasto in secondo piano agli occhi delle istituzioni pubbliche. Il successo delle edizioni passate ha già contribuito con un sostegno finanziario significativo alle casse della Proloco, un’entità che lavora instancabilmente per il bene della comunità. Questi fondi sono stati destinati al restauro e al miglioramento del campetto di calcio, una risorsa fondamentale per i giovani del luogo. Con la nuova edizione, l’obiettivo è di raccogliere ancora più fondi per continuare a migliorare le infrastrutture locali”.

“Il Fantaproloco non è solo una competizione sportiva, ma una dimostrazione di solidarietà, passione e impegno verso la comunità. La Proloco Vallata Sant’Agata – San Salvatore è determinata a garantire il regolare e divertente svolgimento dell’evento, affinché giocatori e spettatori possano godere di momenti di aggregazione, competizione e condivisione. Invitiamo tutti gli appassionati di fantacalcio e i membri della comunità a partecipare alla nuova stagione 2024/25 del Fantaproloco! Le iscrizioni sono aperte e ogni nuovo partecipante contribuirà non solo a rendere il torneo ancora più emozionante, ma anche a sostenere una causa nobile. Più giocatori significano un montepremi più grande e maggiori fondi per migliorare la nostra amata comunità”.

“L’iniziativa si conferma un esempio luminoso di come lo sport possa unire le persone e contribuire al bene comune. Con un cuore grato e una mente rivolta al futuro, la Vallata Sant’Agata – San Salvatore attende con entusiasmo il Fantaproloco e l’occasione di dimostrare che lo spirito di solidarietà è più forte che mai. Unitevi a noi per rendere questa edizione la più grande e significativa di sempre!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.