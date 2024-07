Il Val Gallico pesca ancora dal Sudamerica: arriva Hjalmar Torres Quiroz

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di “aver raggiunto l’accordo con il calciatore Hjalmar Torres Quiroz. Centrocampista ecuadoriano con cittadinanza spagnola, classe 1999, dopo essere cresciuto in una delle tante Academy del Barcellona, a 16 anni gioca il campionato nazionale U16 in Ecuador. Si trasferisce quindi in Spagna dove gioca tre stagioni nel torneo Preferente (quinta serie iberica)”.

“Arriva quindi in Italia dove indossa la maglia del San Marco Servigliano, Eccellenza Marche, a cui fa seguito la parentesi con la Reggio Mediterranea, sempre in Eccellenza. Passa quindi, due stagioni fa, al Tricarico, Eccellenza Basilicata, con cui vince la fase regionale della Coppa Italia di categoria”.

Il Val Gallico pesca ancora, dunque, dal Sudamerica. Questo il riepilogo degli acquisti: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d); Pangallo (c), Quiroz (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a).

