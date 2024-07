Val Gallico, bel colpo in attacco: arriva Emanuel Damian Lazzarini

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di “aver raggiunto l’accordo con il calciatore Emanuel Damian Lazzarini. Esperienza e fiuto del gol al servizio di mister Aquilino. Lazzarini ha abbracciato la Calabria con le esperienze in Eccellenza con San Luca e Sambiase, in D con il Roccella, e nell’ultimo biennio ha indossato le maglie di Gioiese (Eccellenza) e Saint Michel (nello scorso torneo di Promozione, risultando il secondo miglior marcatore di squadra). In Italia ha giocato anche per Nuorese e San Teodoro (Eccellenza sarda) e Tuttocuoio (Eccellenza toscana)”.

“La lunga e prolifica carriera dell’attaccante classe 1987 inizia dal Sud-America, tra Argentina, Cile e Messico, tra Serie A e Serie C. Nell’ordine ha vestito i colori di Newells Old Boys (A argentina), Temperley (C argentina), Cobreloa (A cilena), Correcaminos (B messicana), Gimnasia (C argentina), Atlanta (C argentina), Mitre (C argentina), Chaco (C argentina) e Unión de Sunchales (C argentina)”.

RIEPILOGO ACQUISTI: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d), La Cava (d), M. Robaina (d), Calabrese (d); Pangallo (c), Torres (c), Artuso (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a), Gatto (a), La Torre (a), Lazzarini (a).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.