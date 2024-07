Val Gallico, altro rinforzo: arriva il giovane La Torre

StrettoWeb

Continua l’opera di rafforzamento dell’Asd Val Gallico Calcio, la quale “comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Matias La Torre. Nonostante la giovane età (classe 2006), Matias vanta trascorsi tra i settori giovanili più importanti della Calabria. Scuola Segato, ha giocato con l’Under15 del Catanzaro, con l’Under16 della Vibonese e con l’Under19 sia del Lamezia sia della stessa Vibonese”.

“Mezzala, trequartista, esterno d’attacco: un giocatore votato alla fase offensiva, destinato a fare parlare di sé. Profilo fortemente voluto dalla società, grazie anche al lavoro del DS Enzo Verduci. Si ringrazia inoltre l’agenzia CBP Sport Management per la buona riuscita della trattativa” si legge nella nota del club.

RIEPILOGO ACQUISTI: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d), La Cava (d), M. Robaina (d), Calabrese (d); Pangallo (c), Torres (c), Artuso (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a), Gatto (a), La Torre (a).

