Washington, 11 lug. (Adnkronos) – “Durante l’intervento al summit Nato Joe Biden era in forma e ha fatto un discorso lucido, ma non sono un medico né spetta a me dire cosa deve fare Biden”. Cosi’ il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, Tajani, a margine del vertice Nato, risponde alle domande dei cronisti precisando di non volere entrare una questione che riguarda gli Stati Uniti.

