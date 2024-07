UniRC, la Prof Consuelo Nava eletta Direttrice del Dipartimento DArTe per il triennio 2024/2027

StrettoWeb

Consuelo Nava, ordinaria di Progettazione Tecnologica ed Ambientale dell’Architettura, già Vice Direttrice del Dipartimento Architettura e Territorio e Coordinatrice del Corso di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico, membro della Giunta del Presidente della CUIA – Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, referente di sede per il Cluster Progettazione Ambientale della SITdA Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura e Responsabile Scientifica di ABITAlab, sede del Centro Interuniversitario dell’Architettura Bioecologica e per l’Innovazione Tecnologica in Architettura, Direttrice della Masterclass Italiana di Alta Formazione “Regenerative Digital Design for Climate Change”, è stata eletta direttrice del dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2024/2027, all’esito delle elezioni tenute il 22 luglio.

“Presto è già domani. Architettura, Territorio e Design sono l’avamposto con una storia importante del nostro Laboratorio di Futuro affacciato sul Mediterraneo, – ha affermato la neo Direttrice Consuelo Nava – Lavorare per un futuro promettente grazie a un presente responsabile, è anche una scelta etica e significativa per un Dipartimento, dove la parola “progetto” ha senso se ha una precisa idea tanto proiettiva quanto dichiarativa, nella consapevolezza che le missioni a cui siamo chiamati, sono molto più di tre (didattica, ricerca e terza missione) e che per tutte occorre esprimere dentro e fuori le aule il migliore valore umano, culturale e scientifico per gli studenti che ci sono affidati e che hanno scelto il nostro Ateneo, il nostro Dipartimento, per i ricercatori che possono assicurarci la qualità dell’impegno e l’abnegazione nella presenza attenta e qualificata, con risultati di eccellenza in ambito nazionale e internazionale”.

Dati elettorali definitivi

Aventi diritto al voto: 74

Votanti: 62

Preferenze

Consuelo Nava: 51

Schede bianche: 4

Nulle: 7

