Ue: Crippa, ‘von der Leyen? Disatteso voto cittadini, schifoso e antidemocratico’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Dato che siamo partiti coerenti e persone credibili, abbiamo fatto quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale. E io spero che gli elettori che hanno votato il centrodestra, soprattutto la Lega e Fratelli d’Italia, siano con la nostra scelta. Insieme cercheremo di cambiare l’Europa, a questo punto dall’opposizione nonostante il voto degli europei sia andato a partiti che la pensano in maniera diversa rispetto a Ursula von der Leyen e gli accordi presi. È vergognoso, è schifoso, è sprezzante. Se gli italiani votano un partito che la pensa in maniera diversa da me, io ne prendo atto… sicuramente non faccio accordi per sovvertire la democrazia”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l?appoggio di FdI e dei Patrioti.

Con il voto contrario a von der Leyen, “Meloni ha fatto quello che il suo elettorato gli ha chiesto. Il problema è che a Bruxelles c’è un grosso tema di rappresentatività democratica. Perché i cittadini si sono espressi in un modo e la Commissione europea invece ha stretto accordi non rispettando la volontà dei cittadini. In questo momento ci sono in Italia, in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio milioni di elettori che chiedono a Bruxelles un cambiamento e in cambio Bruxelles stringe accordi con persone che hanno in mente un’altra visione rispetto a quella che chiedono gli elettori, l’esempio di oggi è con gli ecofolli dei Verdi”.

Per questo, secondo Crippa, “oggi accogliamo una decisione, un voto all’interno del Parlamento europeo che non rappresenta la volontà del popolo. E voi mi insegnate – dice l’esponente leghista rivolto ai giornalisti – che se si va contro la volontà del popolo non è più democrazia”.

