Ucraina: Schlein, ‘nel Pd non ci sono filo russi’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Nel Pd non ci sono di certo filo-russi. Bisogna anche chiarire un’ambiguità di fondo: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto all’autodifesa di un popolo che è stato ingiustamente invaso dalla Russia di Putin. Oggi staremmo discutendo dei confini europei ridisegnati da Putin con la forza militare se non ci fosse stato anche quel supporto ma io ho sempre detto che non sarebbe bastato se, accanto, non ci fosse stato uno sforzo diplomatico e politico per la pace. Non possiamo aspettare che cada l’utlimo fucile per vedere l’Ue fare uno sforzo di isolamento della Russia che può contare sul supporto internazionale di molti paesi tra cui la Cina, serve una politica estera comune europea”. Così Elly Schlein a In Onda su La7.

