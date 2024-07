Ucraina: Meloni, ‘immagini bimbi Kiev spaventose, dimostrano reale volontà Russia’**

StrettoWeb

Washington, 9 lug. (Adnkronos) – “Le immagini di bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento” dell’ospedale pediatrico a Kiev “sono spaventose e penso che offrano una dimensione della reale volontà rispetto a una certa propaganda russa di cercare una soluzione pacifica. Quando si aggredisce la popolazione civile con questa veemenza e ci si accanisce su bambini decisamente i segnali che arrivano sono altri”. Così la premier Giorgia Meloni, arrivando a Washington per il vertice Nato al via nelle prossime ore.

