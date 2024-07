Turismo, il Treno del Mare e molto di più: battelli ed escursioni nei luoghi più esclusivi della Calabria | DETTAGLI

StrettoWeb

Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, il sempre più conosciuto progetto di turismo ferroviario lanciato dall’Associazione Ferrovie in Calabria due anni fa, si arricchisce con una nuova serie di iniziative a tema, dedicate alla stagione estiva in corso: nasce Il Treno del Mare, ed il relativo portale web dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.trenodelmare.it.

Anche in questo caso, attraverso l’utilizzo dei collegamenti ferroviari della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, sarà possibile vivere un’esperienza indimenticabile, di un’intera giornata, nei luoghi più belli e caratteristici della Costa Viola, lasciando a casa l’auto, in uno dei periodi dell’anno maggiormente critici dal punto di vista del traffico sulla viabilità stradale.

Partendo infatti da Cosenza, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valentia, Rosarno e tutte le fermate intermedie dei treni Regionali della relazione Cosenza – Reggio Calabria Centrale, oltre che dalla Costa degli Dei passando per Tropea (collegamenti Tropea Line) e da Reggio Calabria Centrale, sarà possibile arrivare a Bagnara in mattinata, a bordo dei nuovissimi e confortevoli convogli Pop di Trenitalia.

Raggiunta la città di Mia Martini, dopo qualche ora alla scoperta del lungomare e del centro città, dove sarà possibile gustare i buonissimi gelati e granite tipici del luogo, si entrerà nel vivo della giornata, e con il transfert in autobus ad opera della Star-Bus by Soldano, si raggiungerà il Porto, da dove ci si imbarcherà a bordo della motonave di Foti Crociere, partner ormai consolidato dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

I partecipanti verranno affascinati da un tour in navigazione sotto costa, a stretto contatto con la natura ed alla scoperta di luoghi della Costa Viola poco conosciuti e raggiungibili quasi esclusivamente via mare. Dalla Grotta del Monaco a Cala Jancuia, passando per la Grotta delle Rondini, la Cala Leone e la Chiesa del Monaco, verranno anche effettuate delle soste per tuffarsi nelle acque cristalline e rigeneranti del Mar Tirreno. Durante tutto il tour, saranno sempre presenti gli accompagnatori dell’Associazione Ferrovie in Calabria, a disposizione dei partecipanti.

Il rientro avverrà al porto di Scilla, e durante la piacevole passeggiata per raggiungere la stazione ferroviaria, si potranno scoprire gli scorci più belli del centro storico del borgo marinaro di Chianalea.

Da Scilla, in serata, ancora una volta con la comodità del treno Regionale, si ripartirà per raggiungere le rispettive stazioni di partenza.

Una vera e propria mini crociera, un’esperienza indimenticabile assolutamente da non perdere, che inizia già nel momento in cui, assieme agli accompagnatori dell’Associazione Ferrovie in Calabria, si salirà sul treno che in sicurezza, comfort e rapidità, viaggerà sui binari della Ferrovia Tirrenica Meridionale, una delle linee ferroviarie più interessanti e paesaggisticamente spettacolari di tutta Italia.

I “Treni del Mare” , patrocinati da Fondazione FS Italiane e Comune di Bagnara Calabra, sono già online e prenotabili per le date del 6, 9, 16, 23, 30 agosto e 6 settembre 2024, su www.trenodelmare.it .

