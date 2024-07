StrettoWeb

Un bracciante agricolo rumeno di 42 anni è deceduto oggi dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando in un terreno di proprietà di un’azienda di Strongoli nel crotonese.

Per l’uomo sono stati inutili i tentativi di soccorso e sono in corso accertamenti per stabilire quali siano state le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La Procura della Repubblica di Crotone sta valutando l’opportunità di disporre l’autopsia sulla salma del bracciante.

