Torna il “16° memorial Luca Zerilli ed il 17° Ferrari in Calabria

StrettoWeb

Un appuntamento ormai classico ed irrinunciabile, che ha come assolute protagoniste le leggendarie vetture di Maranello, numerose e ben assortite fra le varie epoche in un evento che catalizzerà le attenzioni degli appassionati. Lo schema dell’evento prevede per domenica 21 luglio il raduno dei partecipanti ed una sosta sul lungomare di Locri, a seguire il trasferimento verso lo splendido borgo collinare di Gerace, che ospiterà le rosse nella caratteristica piazza antistante la Cattedrale, ove ci sarà spazio per il classico aperitivo. A seguire, il programma si svilupperà con il pranzo a Roccella Jonica ed un pomeriggio di convivialita’, per poi concludersi nella prima serata nella dirimpettaia cittadina di Gioiosa Jonica. Tutti i comuni interessati, hanno accordato il loro patrocinio all’evento con vivo entusiasmo. Special Guest di questa piacevole giornata in rosso il reggino Mauro Apicella, che da tempo ricopre la carica di Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club di tutto il mondo. Nel 2023, Apicella è stato premiato col San Giorgino d’Oro, il più pregiato riconoscimento conferito dalla Città di Reggio Calabria.

Il “Memorial Luca Zerilli le Ferrari in Calabria” del prossimo 21 luglio, è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi di elevato spessore che i due Scuderia Ferrari Club di Catanzaro e Reggio Calabria hanno organizzato insieme nell’ultimo decennio, a suggello di un rapporto di stima e coesione consolidatosi nel tempo attraverso la comune passione per la Ferrari e per il proprio territorio, declinata attraverso un’attività associativa stabile lungo tutto l’anno solare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.