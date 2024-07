Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

StrettoWeb

Nuova riunione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Dopo l’approvazione del rendiconto 2023, domani mercoledì 31 luglio, con inizio alle ore 11:00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione, l’aula Repaci di Palazzo Alvaro, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, tornerà a riunirsi per esaminare un corposo elenco di ordini del giorno.

Tra i punti che passeranno al vaglio del Consiglio una variazione di bilancio per il settore istruzione e lo schema di convenzione con il Comune di Taurianova per la concessione dei locali dell’I.I.S. “Gemelli Careri” di Taurianova in uso alla scuola media ‘N. Contestabile’”.

