Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Credo che la questione vada condannata, sic et simpliciter. Io non mi sarei infilato in questa discussione?. Lo ha affermato ad ‘Agorà estate’, su Raitre, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, dopo l’aggressione subita da un giornalista a Torino e il commento di ieri del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

