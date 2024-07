Terribile incidente stradale a Simeri Mare: tre feriti | FOTO

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata dalle ore 19.20 in prossimità del villaggio Santa Lucia in loc. Simeri Mare nel comune di Simeri Crichi (CZ) per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una DS 4 ed una Fiat Panda. Tre in totale i feriti. La conducente della Fiat Panda rimasta incastrata nell’abitacolo veniva estratta dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura.

Il passeggero che viaggiava nella Panda ed il conducente della DS4 uscivano autonomamente dalle vetture e venivano trasferiti presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri della stazione di Simeri Crichi e radiomobile del Comando Compagnia di Sellia Marina per gli adempimenti di competenza.

