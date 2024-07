Terremoto 3.6 nella piana di Gioia Tauro: paura in tutta la provincia di Reggio

StrettoWeb

Una scossa di terremoto è si è verificata questa mattina in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è stato di magnitudo 3.6 ad una profondità di 58 km con epicentro a Rizziconi.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione sia in Calabria che in Sicilia oltre che nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Messina, in particolare a Messina città, San Calogero, Bagnara Calabra, Melito di Porto Salvo, Patti, Milazzo, Furci Siculo, Decollatura, Palmi. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

