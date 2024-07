Tennis: Wimbledon, Sinner ai quarti, Shelton ko in tre set

StrettoWeb

Londra, 7 lug. (Adnkronos) – Jannik Sinner supera lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del seeding, negli ottavi di finale e si qualifica per i quarti di Wimbledon, ottavo quarto in un Major in carriera. L’atoatesino ha chiuso in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 (11-9) in due ore e 8 minuti, e per il quarto anno consecutivo accede ai quarti a Wimbledon, dove giocherà con il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il russo Damiil Medvedev.

Sinner, nel suo ottavo, vince agevolmente i primi due set 6-2, 6-4, poi si trova sotto 4-1 nel terzo, ma con attenzione e pazienza recupera fino al 5-5 con un colpo straordinario da fondo campo in mezzo alle gambe. L’americano si affida al servizio e sale 6-5, spreca un set point sul servizio di Sinner e si arriva al tie-break. Il numero uno del mondo rischia di perdere il set con Shelton che però spreca un secondo set point sul suo servizio, e poi altri due su quello di Sinner, ma l’azzurro alla fine chiude 11-9 nel tie-break con il doppio fallo finale dello statunitense che aveva messo a segno 15 ace durante la sfida.

