A Taurianova 10 cassonetti smart per il riciclaggio del vetro

Si amplia la strumentazione stradale intelligente per la raccolta differenziata dei rifiuti, dislocati altri 10 cassonetti smart per il riciclaggio del vetro a Taurianova. L’apparecchiatura installata, acquisita con la spesa dei fondi ottenuti partecipando al bando CoReVe-Anci, è stata messa a disposizione degli esercizi commerciali – sia del centro urbano che della frazioni – che l’attiveranno tramite una tessera distribuita a cura dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi. A curare l’installazione anche in questo caso è stato il personale dell’assessorato all’Ambiente che – in collaborazione con i tecnici del Consorzio per il riciclaggio del vetro – ha provveduto alla scelta localizzativa spalmando i cassonetti su tutto il territorio comunale.

I 10 cassonetti intelligenti completano una dotazione di cui fanno parte anche i supporti già installati, ovvero 1 mangiaplastica e 5 ecoisole di varia grandezza. L’intervento dell’assessorato guidato da Antonino Caridi ha comportato un investimento totale, distribuito in varie fasi, che si aggira sui 100.000 euro dedicati anche alla campagna di comunicazione, nelle scuole e non solo, che ha accompagnato l’operazione.

“Si è trattato anche in questo caso di un momento con una certa rilevanza politica e culturale, oltre che tecnica – dichiara l’assessore Caridi a proposito della posa dell’apparecchiatura – perché il completamento di questo investimento ci consente un’altra tappa fondamentale in quel processo di modernizzazione della raccolta dei rifiuti che abbiamo lanciato. L’installazione, avvenuta nelle stesse ore in cui era in corso il consiglio comunale, come ha avuto modo di spiegare il presidente del civico consesso in aula, mi ha impedito, in maniera più che giustificata, di partecipare ad una seduta che non vedevamo le mie deleghe direttamente coinvolte. Ho fatto una scelta coerente con il mio impegno operativo quotidiano, perché continuiamo a chiedere agli operatori commerciali quella collaborazione che serve per rendere la città più pulita e attrattiva, ed è giusto che questa richiesta sia identificata con chi nell’amministrazione personalmente coordina le attività e segue la materia della raccolta differenziata, che grazie alla tecnologia all’avanguardia ha fatto un considerevole salto di qualità che necessita di formazione e consapevolezza per l’uso che ne chiediamo ai cittadini“.

