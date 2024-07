Tajani presenta alla Farnesina il G7 sul commercio di Reggio Calabria: “apriamo a nuovi mercati internazionali”

StrettoWeb

Saranno ”giornate di grande impegno” quelle del 16 e 17 luglio a Reggio Calabria, dove si svolgerà la riunione ministeriale Commercio G7. Giornate durante le quali ”apriremo le porte del G7 a interlocutori che riteniamo prioritari per affrontare le grandi questioni dell’economia mondiale”, ovvero ”a Brasile, Corea del Sud, Vietnam, Turchia, Nuova Zelanda e India’‘. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina illustrando le priorità della riunione ministeriale Commercio G7 che si terrà a Reggio Calabria e Villa San Giovanni la prossima settimana.

”Il G7 deve essere un’organizzazione che si apre e non si chiude. Per questo ho chiesto la partecipazione di Brasile, Corea del Sud, Vietnam, Turchia, India e Nuova Zelanda che rappresentano Paesi con miliardi di persone”, ha precisato Tajani. Si tratta di ”una scelta politica” perché ”il G7 che riunisce le grandi economie liberali nel mondo non deve arroccarsi”. Perché, ”per far sì che i nostri sistemi produttivi siano competitivi bisogna avere interlocutori”.

I Paesi che sono stati invitati in Calabria ”vogliono tutti dialogare con noi”, ha spiegato Tajani, sottolineando la necessità di ”esplorare realtà per incrementare le nostre esportazioni”.

Cina, Tajani: “competitor con cui vogliamo avere rapporti ma è partita a scacchi”

”Voglio essere molto chiaro. Consideriamo la Cina un competitor con il quale vogliamo avere rapporti costruttivi”, ma ”è un tema molto delicato”. Si tratta di ”una partita a scacchi da giocare come europei con grande abilità, a volte aprendo e a volte chiudendo”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina. ”Sulla concorrenze sleale cinese è giusto intervenire per proteggere la nostra produzione”, ha sottolineato.

”Siamo usciti dalla Via della Seta in maniera seria, senza fare alcuna polemica, senza parlare male di questa iniziativa, ma a noi non ha portato grandi vantaggi, anzi”, ha proseguito Tajani. ”Resta in vigore il partnerariato del 2004 firmato da Berlusconi che rafforza la relazione con la Cina”, ha aggiunto il vicepremier ricordando che ”ci saranno le visite di Meloni e Mattarella per suggellare il rapporto antico con la Cina”.

Ucraina, Tajani: “Cina abbia ruolo proattivo con Russia per convincerla ai negoziati”

”Alla Cina chiediamo di avere un ruolo proattivo” rispetto alla crisi ucraina, ovvero di ”non sostenere militarmente la Russia, ma convincerla a riconsegnare i territori occupati” dell’Ucraina e poi ”sedersi al tavolo con Zelensky”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ”Non possiamo accettare le proposte di Putin che dice prima arrendetevi e poi trattiamo la pace. Noi non siamo per la resa, ma per il pareggio, per l’equilibrio tra la Russia e l’Ucraina”, ha aggiunto Tajani.

G7, Tajani: “Mediterraneo sia mare commerci e no cimitero migranti, bene Aspides”

”Il Mediterraneo sempre più deve essere mare di commercio e non cimitero dei migranti”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina. ”La liberà del commercio e della navigazione è fondamentale per la crescita globale”, ha affermato Tajani sottolineando la necessità di ”rafforzare gli scambi commerciali, garantire parità di condizioni per le imprese sul mercato mondiale, la sostenibilità”, assicurare la ”solidità e la sicurezza del trasporto marittimo”.

A questo proposito il vice premier ha citato ”in particolare il Mar Rosso e il Canale di Suez” e ricordato l’efficacia della ”missione europea Aspides” grazie alla quale ”oltre 200 mercantili sono stati assistiti”. Il risultato è che ”non sta avvenendo il temuto crollo della situazione economica dei nostri porti per il mancato arrivo e partenza dei mercantili”, ha spiegato Tajani.

