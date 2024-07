Strage Via d’Amelio, l’omaggio di Fratelli d’Italia Reggio Calabria in occasione del 32° Anniversario

StrettoWeb

In occasione del 32° anniversario della Strage di Via d’Amelio, Fratelli d’Italia Reggio Calabria deporrà un omaggio floreale, domani alle ore 19:00, in ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta – composta da Emanuele Loi, Vincenzo Li Muli, Valter Cosina e Claudio Traina – presso la targa apposta a Piazza Castello, che ricorda l’assassino dei magistrati e delle loro scorte.

“Questa iniziativa intende mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che hanno onorato la patria fino all’estremo sacrificio. Proprio per sottolineare l’impegno ed il sacrificio dei magistrati, nel corso dell’11° scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica Italiana nel ’92, Paolo Borsellino ottenne 47 preferenze, tutti voti provenienti dalla destra parlamentare. ‘Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo'”, si chiude la nota con la frase di Paolo Borsellino.

