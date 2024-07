SOS Cannitello, residenti esasperati: “totale anarchia, grave degrado, criminalità e vandalismo fuori controllo”

StrettoWeb

I residenti di Cannitello hanno inviato una segnalazione legata alle problematiche del quartiere di Villa San Giovanni. Di seguito pubblichiamo il loro sfogo inviato alla Redazione di StrettoWeb: “Gentile Redazione di StrettoWeb, chi vi scrive è un gruppo di residenti della frazione Cannitello di Villa San Giovanni, estremamente rammaricato nel dover ricorrere al pubblico arbitrio per denunciare una situazione non soltanto ormai insostenibile, bensì in continua evoluzione e di notevole pericolosità sociale”.

“Cannitello è un bellissimo paesello (o almeno lo era) affacciato sull’altrettanto suggestivo Stretto di Messina, dove soltanto pochi giorni fa vi sono stati due eventi di rilevanza internazionale. Prima l’evento Red Bull riguardante l’attraversamento dello Stretto di Messina su una fune, impresa mai tentata prima nella storia e di diritto da Guinness dei Primati. Poi il G7, l’incontro tra i Ministri più importanti del pianeta terra. Eventi documentati da media internazionali. Con il bellissimo paesaggio che la natura ci ha regalato sullo sfondo. Un luogo che dovrebbe essere il fiore all’occhiello non solo a livello locale ma anche nazionale, come avviene per altre località simili”.

“Luogo che ahimè risulta totalmente abbandonato dalle istituzioni, tutte, nessun escluso. Immaginiamo un luogo in cui una qualsiasi persona percorre contromano una strada, parcheggia sul marciapiede o a un incrocio, scende e va a compiere atti vandalici , ad abbandonare rifiuti o a partecipare a risse. Ahimè questo sta diventando Cannitello specialmente nelle ore notturne. Anarchia totale nonché totale assenza dello Stato. Nello specifico si denunciano gravissime problematiche di ordine pubblico derivanti da pressocchè totale e costante violazione del codice stradale con auto e moto che a tutta velocità procedono contro senso nelle poche vie e viuzze della frazione, nonché parcheggi impensabili che arrivano persino a bloccare i portoni delle abitazioni o gli scivoli per disabili, come avviene in Via Vittorio Emanuele”.

“Situazioni che spesso degenerano in diverbi e conflitti più o meno rilevanti. E finché si parla di assenza totale di multe e controlli nella zona, da sottolineare TOTALE, sotto questo aspetto si potrebbe pensare che sia finita lì. Anche se spesso ci si domanda come potrebbe transitare un mezzo di soccorso di grandi dimensioni, considerando i mezzi parcheggiati male o in divieto, quindi una preoccupazione più importante dell’auto parcheggiata male. Della serie , finchè non succede nulla va bene così, come per l’albero caduto la scorsa estate proprio a Cannitello in pieno giorno, evento che per pura causalità non ha avuto un esito drammatico nonostante le solite e numerose segnalazioni riguardante il pericolo imminente, sempre ignorate da chiunque di dovere nel tempo. Invece no, non ci limitiamo a queste cose dato che, specialmente nelle ultime settimane, si notano sconcertanti episodi di disturbo alla quiete pubblica, risse e danneggiamenti vari nei confronti di abitazioni private , attività nonché ad autovetture e moto”.

“Ma a rendere davvero sconcertante la situazione è il fatto che chi si macchia di tali reati spesso è minorenne, insieme a giovani e meno giovani (e questo dovrebbe far riflettere). Si vedono gruppi di minorenni o comunque di ragazzi giovani che, in orari in cui dovrebbero essere sotto il controllo dei propri genitori o a casa, fanno uso in quantità abnorme di alcool, dalle birre al vino a cocktail e spumante. Cosa ci fa un bambino qualsiasi di 10/13 anni con un bottiglione di spumante? Oppure, ancora peggio, a consumare cannabis in giro nel cuore della notte? Una volta consumato il tutto, provvedono a gettare rifiuti e vetro dove capita, sia in spiaggia che nelle strade della zona, contribuendo così ad aumentare la sporcizia e i rifiuti in giro che un pò ovunque regnano sovrani nella zona. Sotto l’effetto di quanto consumato, un pò per gioco un pò per via dello stato di alterazione, spesso arrecano danno alle abitazioni della zona o a mezzi privati”.

“O addirittura se la prendono con animali randagi. Negli ultimi giorni in particolare vi sono state diverse risse tra giovani che hanno portato anche ad alcuni danneggiamenti di abitazioni lato spiaggia e a notevole disturbo della quiete pubblica. Da ricordare che Cannitello non è Milano Marittima bensì un quartiere piccolo e residenziale dove dovrebbe regnare la quiete ed il riposo, ingredienti utili ad attirare un turismo di qualità invece dell’inciviltà. Altre mode diffuse sono il lancio di sassi contro le facciate delle case e saltare sulle autovetture in sosta, filmandosi con il telefonino probabilmente per esporsi sui social network con gli amici. Il bello è che se un residente reagisce personalmente, poi si ritrova in una rissa o con ritorsioni nei propri confronti. Oltre a ciò vi sono zone apparentemente nascoste dove si nota un via vai continuo immotivato di giovani e meno giovani, movimenti sospetti più volte comunicati alle forze dell’ordine che fanno pensare allo svolgimento di attività illecite”.

“Ci sarebbe tanto da dire e da documentare ma la domanda che si pongono i cittadini è una. Nonostante siano ormai numerose le segnalazioni e le denunce a vario titolo effettuate dai cittadini, anche negli anni passati, non si nota alcun intervento risolutivo. Pertanto, dove sono i controlli? Perché non viene controllato il territorio e non vengono elevate delle contravvenzioni? Entrerebbe un bel gruzzoletto nelle casse statali e comunali, che piangono sempre miseria. Eppure recentemente il Sindaco ha emanato un’ordinanza in cui viene stabilito che, proprio per limitare il disturbo alla quiete pubblica, si vieta il consumo di alcool e soprattutto delle bibite contenute nel vetro. Non abbiamo ben capito però chi dovrebbe applicare tale ordinanza. Non si può nemmeno affermare di non sapere cosa accade in quanto oltre alle svariate denunce alle forze dell’ordine, sul web si possono reperire più di un articolo scritti proprio dall’attuale Sindaco, quando si occupava di giornalismo, relativo a queste problematiche del quartiere Cannitello”.

“Articoli risalenti al 2021 pieni di buoni propositi, in quanto si parlava di un esposto presentato da noi residenti recepito anche dall’allora amministrazione comunale, dalle forze dell’ordine e persino dall’allora Prefetto di Reggio Calabria, che insieme ci rassicuravano riguardo ad un piano specifico di controllo del territorio che non è mai avvenuto. Tanti buoni propositi finiti nel dimenticatoio. Anzi, a quanto pare ognuno rimbalza la responsabilità all’altro quando ci si lamenta, generando confusione e rabbia nei cittadini. Questo in seguito ad alcune risse avvenute tempo fa in Via Vittorio Emanuele che avevano provocato anche dei feriti e situazioni pericolose. Problematiche esistenti già da tempo con il susseguirsi di diverse amministrazioni comunali che hanno avuto ed hanno come comune denominatore le classiche orecchie da mercante e il dolce far niente”.

“La cosa che però fa dispiacere di più noi residenti è anche l’abbandono da parte delle forze dell’ordine. Che magari non dipende da loro. Infatti, a quanto pare dalle informazioni ricevute, risulta esserci ogni sera una sola volante (Polizia o Carabinieri) che ha competenza su un territorio molto vasto anche all’infuori dei confini comunali. Dei vigili urbani (Polizia Locale) nemmeno l’ombra. Come si può pensare di garantire la sicurezza con questi propositi in un paese che conta 14000 abitanti e che nel periodo estivo vede un consistente aumento della popolazione? Tra l’altro l’unica volante in servizio spesso deve arrivare da un altro comune quando viene avvisata di una problematica sul territorio di Villa San Giovanni, e viceversa”.

“Quindi pare impossibile un intervento rapido qualora si renda necessario. Tutto ciò rende il terreno fertile per la crescita costante di fenomeni delinquenziali. Ricordiamo che diversi anni fa si tenne un incontro proprio a Cannitello con l’allora amministrazione comunale in cui si richiedeva persino l’istituzione di una ZTL utile a limitare il caos estivo in un quartiere residenziale, oppure la presenza fissa di un Vigile Urbano nel quartiere. Tutto finito nel dimenticatoio. Le soluzioni potrebbero essere diverse, ma nessuno pare interessato a considerarne anche soltanto una. Le casse comunali piangono ma nessuno pensa ad istituire dei parcheggi a pagamento che, oltre a portare denaro specialmente nel periodo estivo, garantirebbero la rotazione dei parcheggi e un maggiore controllo del territorio, oltre ad essere un disincentivo alla presenza di chi viene soltanto per creare caos. Cose normali in qualsiasi comune limitrofo. Invece ci teniamo i problemi che vanno man mano ad aumentare”.

“Il tutto in un quadro di totale degrado, sporcizia ed abbandono. Invitiamo chi legge a farsi una passeggiata a Cannitello e guardarsi intorno, guardare le strade, la spiaggia, e trovare un solo angoletto pulito e privo di qualsiasi tipologia di anarchia. Come cercare una goccia nel mare. Com’è possibile che non si riesce a mettere in riga nemmeno 1 km di paesello? Peccato cara Cannitello, hai il vantaggio di essere immediatamente individuabile sulla cartina geografica e di avere un panorama ed un ecosistema da far invidia a tutto il mondo, ma chi ti popola e chi ti dovrebbe tutelare contribuisce anzi al tuo costante ed inesorabile declino. Profondamente rattristati e rassegnati, tanto dovevamo”.

