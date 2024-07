Sos Caldo a Catanzaro, il Comune in soccorso degli anziani: ecco come | INFO

StrettoWeb

Anche quest’estate il Comune di Catanzaro è al fianco degli anziani soli residenti in città con le attività di ascolto e di supporto dell’iniziativa progettuale “Sos caldo”. Il settore Politiche sociali informa che è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse volto a raccogliere l’adesione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per realizzare gli interventi previsti in favore delle fasce più colpite nella stagione estiva.

Iniziativa già sperimentata negli scorsi due anni, e che l’amministrazione intende rinnovare per garantire, nello specifico, orientamento telefonico in particolari condizioni di solitudine e bisogno, supportare gli anziani soli e privi di assistenza familiare per il disbrigo di pratiche all’esterno, consentire l’attivazione, in caso di urgenza, dei servizi sociali territoriali.

Info sul bando: entro quando presentare domanda

Le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del prossimo 22 luglio utilizzando la modulistica disponibile al seguente link:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-sos-caldo-in-favore-degli-anziani-soli-residenti-nella-citta-di-catanzaro-luglio-agosto-2024/

