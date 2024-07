Sky Sport Calciomercato a Reggio Calabria “un messaggio positivo e bello per la nostra città”

StrettoWeb

“L’estate reggina associata alla stagione del “Calciomercato”, grazie alle telecamere di Sky Sport è stato un messaggio positivo di una Città Metropolitana che ha una vocazione sportiva e turistica e che può diventare un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello sport”. Così Giovanni Di Bella, Presidente dell’Asd Archi Club. “Scilla, Palmi, Gambarie d’Aspromonte, Roccella Jonica, Punta Pellaro, oltre ai punti più simbolici della città di Reggio Calabria, quali piazza Duomo, le colonne di Tresoldi, piazza Castello sono stati i punti nevralgici che su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà e grazie alla professionalità di Sky , del regista e di tutto lo staff che ha operato a Reggio Calabria tutto il mondo ha potuto ammirare”, spiega Di Bella.

“Anche per realtà sportive piccole e territoriali – conclude Di Bella – è un messaggio importante vedere come la nostra città possa diventare simbolo di sport nell’auspicio che questo importante evento possa essere un punto di inizio per una città che può diventare per il suo paesaggio e clima simbolo di aggregazione per tutti”.

