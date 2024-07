Simonetti: “sono molto felice di rimanere a Reggio, sarà una Viola entusiasmante”

StrettoWeb

“Dall’ultimo giorno in cui abbiamo finito la stagione precedente non ho pensato ad altro, ovvero la volontà ferma di voler rimanere alla Viola. Mi sono trovato veramente bene. Giocare con quel pubblico e in quel Palazzetto per me, che sono reggino è bellissimo”. E’ quanto afferma Ilario Simonetti.

Un’opinione sulla nuova squadra?

“E’ per certi versi simile alla passata stagione come fare volitivo ma, quest’anno accanto a me si possono già intravedere nomi conosciuti a questi livelli. Nomi che hanno già giocato questi campionati e con merito. Ne ho parlato con il mio compagno Giovanni Cessel, ci siamo incontrati in vacanza vicino Bologna ed abbiamo parlato proprio di questo, di quanto possa essere competitivo il nostro nuovo gruppo. Ha detto bene Coach Cadeo, recentemente: dobbiamo riuscire a creare qualcosa di nuovo e vincente. L’essere partiti prima degli altri, anche rispetto alla passata stagione è un bel vantaggio”.

Il restyling del PalaCalafiore?

“Sto vedendo le foto ed il progress, sono sicuro che uscirà un gran bel Palazzetto, molto innovativo e sicuramente migliorato in funzionalità rispetto l’anno scorso. Indipendentemente da ciò, sono sicuro che non mancherà il calore dei nostri tifosi: ho già avvertito i miei amici della costa ionica. Loro che son giovani e con voglia di basket sono stati un bel valore aggiunto per noi”.

Il nuovo compagno Manu Fernandez?

“Secondo me è uno dei playmaker più forti che abbiamo incontrato nella passata stagione. Mi piace molto, è un giocatore completo che sa giocare per i compagni e sa finalizzare. Lo ricordo specialmente nella gara giocata al PalaCalafiore: ricordo una sua tripla realizzata “in faccia” alla mia difesa, me lo ricordo bene e sono felice possa essere un mio nuovo compagno di squadra. Lo inserisco in tranquillità tra i due-tre migliori Play d’Italia in questo campionato. E’ completo ed è giovane come tutti noi, è un 2002, valore aggiunto importante”.

Il Simonetti che verrà?

“Ho profonda fiducia e voglia di far bene. Ho nella testa il mio miglioramento individuale da mettere a disposizione della squadra. Nella passata stagione, grazie allo spazio che mi è stato concesso per esprimermi, mi sono trovato benissimo pur essendo il più “piccolo” del roster. Il Coach ed i compagni mi hanno sempre considerato tanto. Ho consapevolezza e voglia di crescere ulteriormente”.

Coach Cadeo?

“Sono stato a Reggio recentemente. Ho avuto modo di conoscere meglio il nuovo allenatore Giulio Cadeo. E’ veramente bravo con i giovani, cura tanto i dettagli. Credo che i margini di miglioramento per tutti noi siano molto elevati. Il mio compagno Cessel, per esempio, crescendo potrebbe stare da protagonista anche in Serie A grazie a quella struttura fisica. Toccherà a tutti noi dimostrarlo con i fatti seguendo i suoi insegnamenti. Abbiamo parlato anche del suo stile di gioco che, a dirla tutta, rispecchia il mio modo di vedere la pallacanestro. Dunque, non vedo l’ora di potermi mettere a sua disposizione. Nel roster avremo Idiaru che ho conosciuto durante la mia esperienza a Pozzuoli, lui giocava a Corato: è irrefrenabile e sono felice di averlo accanto, idem Ani Uchenna, protagonista importante dell’ultima serie PlayOff. L’idea è che, tutti noi, insieme potremmo fare innamorare ancor di più l’appassionata piazza reggina”.

