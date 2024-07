Siglata la convenzione tra UniReggio e centro dialisi San Giorgio

StrettoWeb

Da oggi gli studenti dei Corsi OSS erogati da UniReggio e autorizzati dalla Regione Calabria avranno l’opportunità di svolgere tirocini e stage presso il Centro Dialisi San Giorgio. Questa esperienza pratica sarà fondamentale per la loro crescita professionale, offrendo un contesto reale in cui applicare le conoscenze teoriche acquisite. Il connubio tra UniReggio e San Giorgio sarà fondamentale per promuovere uno scambio bidirezionale di competenze e conoscenze tra i professionisti del Centro coordinati dal Direttore Sanitario, dr. Nicola Ilacqua, ed i docenti esperti della Ente di Formazione UniReggio. Questo dialogo continuo non solo garantirà un arricchimento reciproco che contribuirà a creare una comunità sanitaria più preparata e coesa, ma in particolar modo la proficua e dinamica collaborazione porterà benefici diretti a tutti i pazienti. Il personale sanitario meglio formato e aggiornato è in grado di offrire cure più efficaci e personalizzate. Inoltre, l’introduzione di nuove tecnologie e protocolli, frutto della ricerca congiunta, consentirà di migliorare ulteriormente i risultati clinici e la soddisfazione dei pazienti.

Obiettivi

Gli obiettivi del Programma di Tirocinio prevedono una Formazione Pratica Avanzata che consentirà agli studenti della Scuola di Formazione UniReggio l’opportunità di applicare le conoscenze teoriche in un ambiente clinico all’avanguardia mediante specifiche attività pratiche progettate per tenere il passo con le recenti innovazioni tecnologiche e le migliori pratiche nel trattamento della dialisi. Gli studenti saranno affiancati da professionisti esperti del Centro San Giorgio, garantendo un’esperienza educativa unica, completa e stimolante.

Tirocinio

Attraverso il tirocinio, gli studenti dei Corsi OSS e OSSS di UniReggio acquisiranno competenze specifiche nel campo della dialisi, imparando a gestire apparecchiature avanzate, monitorare i pazienti e rispondere prontamente a situazioni critiche in funzione del ruolo ricoperto. Questo apprendimento pratico è essenziale per preparare i futuri professionisti alle sfide del mondo reale. Grazie allo sviluppo di competenze specifiche sarà possibile integrare ed elevare il livello di apprendimento delle nozioni acquisite durante la teoria con mirate attività pratiche nel settore della nefrologia e della dialisi.

La stretta collaborazione tra gli specialisti del Centro San Giorgio e i docenti della Scuola di Formazione UniReggio assicura che il curriculum del tirocinio integri perfettamente teoria e pratica. Gli studenti beneficeranno di lezioni teoriche, svolte magistralmente dal Direttore Ilacqua, che si collegheranno direttamente alle attività pratiche previste nel centro che daranno agli studenti OSS e OSSS i benefici di acquisire una concreta esperienza sul campo.

Gli studenti di UniReggio avranno infatti l’opportunità di lavorare con pazienti, migliorando le loro abilità cliniche e sviluppando una comprensione più profonda delle dinamiche del lavoro in un ambiente dinamico che stimola il continuo miglioramento. Ogni studente attraverso Mentorship sarà seguito da un tutor esperto che fornirà feedback continuo e supporto, facilitando un apprendimento efficace e personalizzato che mira ad una preparazione professionale di eccellenza che prepara gli studenti OSS e OSSS ad affrontare il mercato del lavoro con una solida esperienza pratica, rendendoli candidati altamente competitivi e competenti.

Le parole di Ferrara

Il Presidente di UniReggio Paolo Ferrara: “La sinergia tra UniReggio e il Centro dialisi e nefrologia di Eccellenza San Giorgio rappresenta un modello di collaborazione innovativa nel campo della sanità. Questo connubio, nato dalla comune aspirazione di promuovere un’educazione sanitaria di qualità, si concretizza attraverso un programma di tirocinio unico, svolto in un ambiente clinico all’avanguardia, dedicato alla formazione pratica dei futuri Professionisti OSS e OSSS attraverso la conoscenza delle tecniche e metodologie che possano migliorare l’efficacia dei trattamenti dialitici e il livello di qualità della vita dei pazienti, nonché al rafforzamento del ruolo di UniReggio come leader nel settore che ci consente di influenzare positivamente la qualità delle cure mediche”.

Le parole di Ilacqua

Prof. Dr. Nicola Ilacqua, Direttore Sanitario San Giorgio: “La salute dei pazienti e la qualità delle cure rappresentano il cuore pulsante del Centro Dialisi e nefrologia di Eccellenza San Giorgio. Con l’obiettivo di garantire un’assistenza sempre all’avanguardia e una formazione continua degli operatori sanitari, si è siglata la collaborazione strategica con la prestigiosa Scuola di Formazione UniReggio. Questa partnership non solo rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza medica, ma crea anche una sinergia unica volta a migliorare costantemente le competenze professionali nel campo della dialisi e della nefrologia”.

Le parole di Gualtieri

Dott.ssa Federica Gualtieri, Amministratrice San Giorgio: “Il connubio tra il nostro Centro Dialisi di Eccellenza e la Scuola di Formazione, attraverso un programma di tirocinio strutturato e innovativo, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui la qualità della formazione e delle cure sanitarie sono al centro della nostra missione di fornire cure di altissima qualità nel campo della dialisi. Questa collaborazione non solo eleva gli standard educativi, ma garantisce anche che i pazienti ricevano cure sempre migliori da professionisti altamente qualificati”.

Conclude il Patron Antonio Gualtieri: “Siamo orgogliosi di questa partnership e delle opportunità che questa collaborazione offrirà sia al nostro Team che ai futuri professionisti della sanità, e siamo certi che, insieme, potremo fare la differenza nella vita di molti pazienti. Siamo certi che, insieme, possiamo creare un impatto significativo nel campo della dialisi e della formazione sanitaria”.

