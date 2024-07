Sicilia: trovato un cagnolino chiuso in un sacco

StrettoWeb

A Floridia, i carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno salvato una cagnolina che è stata trovata chiusa in un sacchetto di plastica e abbandonata in campagna. Il sacchetto, alla periferia di Floridia, non è passato inosservato a un cittadino che ha chiamato i carabinieri che dentro hanno trovato la cucciola di circa 2 mesi.

La cagnolina ha trovato accoglienza in casa di un floridiano che se ne prenderà cura. Sono in corso le indagini per risalire a chi ha abbandonato il cane nel sacchetto.

