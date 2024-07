Sicilia, Germanà (Lega): “da Salvini grande attenzione ai nostri territori”

StrettoWeb

“La presenza del vicepremier Matteo Salvini in Sicilia, è la riprova della sua costante attenzione ai nostri territori oltre che la conferma degli importanti risultati ottenuti, per la nostra meravigliosa Isola, con il suo impegno. Oggi, grazie al suo puntuale lavoro, abbiamo inaugurato a Catania due nuove fermate della metropolitana, Fontana e Monte Po, e tanti sono e restano i progetti in cantiere. Primo fra tutti, il Ponte sullo Stretto di Messina che solo grazie a Salvini si sta finalmente concretizzando. Con la Lega al governo, crescita e sviluppo da Nord a Sud”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario regionale del partito.

