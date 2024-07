Sicilia: approvata dall’Ars la manovra finanziaria con 38 voti favorevoli, Schifani ‘Soddisfatto’

StrettoWeb

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – E’ stata approvata nella tarda serata di ieri dall’Assemblea regionale siciliana la manovra finanziaria con 38 voti favorevoli e 21 contrari. “Soddisfazione” è stata espressa dal Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani che l?ha seguita personalmente in aula sino al tardo pomeriggio e poi sempre a distanza in collegamento con il Presidente dell?Ars, Gaetano Galvagno, le varie forze politiche e gli esponenti di governo. Approvato, tra l’altro, anche l?articolo che stanzia 10 milioni di euro per la crisi idrica, che l?Ars ha incrementato con ulteriori 500 mila euro.

