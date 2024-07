Siccità, situazione critica a Messina: Prefettura dispone tagli alle forniture per l’irrigazione per salvare l’acqua per le abitazioni

StrettoWeb

In data odierna, presso il Palazzo del Governo di Messina, si è tenuta un’ulteriore riunione al fine di valutare le possibili iniziative necessarie per assicurare l’approvvigionamento idrico in favore del Comune di Messina, alla luce del perdurare della grave crisi idrica che ha colpito la Regione Siciliana.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato, oltre al Sindaco di Messina, rappresentanti della Cabina di Regia Regionale per l’Emergenza Idrica, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale Agricoltura, dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, del Genio Civile di Messina e di Catania, dell’A.M.A.M SPA, dell’Assemblea Territoriale Idrica, nonché delle società Siciliacque S.p.a, e Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l (consorzio irriguo).

In particolare, sono state affrontate le criticità legate alla ridotta portata della condotta proveniente da Moio Alcantara e sono stati acquisiti e discussi al tavolo gli esiti del sopralluogo effettuato sul pozzo Bufardo-Torrerossa, disposto a seguito della precedente riunione del 16 luglio ultimo scorso.

Alla luce dei dati riportati è stata prospettata alla Cabina di Regia la possibilità di rivedere la distribuzione delle fonti idriche provenienti dal pozzo sopra citato, in modo da garantire la prevalenza dell’uso idropotabile rispetto a quello irriguo, conformemente alle disposizioni diramate dalla Presidenza della Regione Siciliana, senza tuttavia arrecare pregiudizio alla produzione agricola.

In tale contesto, il Dirigente del Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha rappresentato che, alla luce dell’emergenza in atto, sarebbe sufficiente destinare agli usi irrigui e, segnatamente, all’agricoltura c.d. di soccorso, un terzo della portata ordinariamente ad essa destinata, con la conseguenza che la parte eccedente potrebbe essere utilmente erogata per l’uso idropotabile.

Per quanto sopra, il Prefetto ha suggerito alla Cabina di Regia per l’Emergenza Idrica di convocare un tavolo tecnico sull’argomento, per verificare il quantitativo di risorsa idrica spettante alla società privata per l’utilizzo irriguo e, al contempo, per perfezionare le ipotesi formulate all’odierno incontro.

