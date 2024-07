StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza d’emergenza legata al consumo dell’acqua per irrigare vista la grave situazione idrica presente in città. Il sindaco impone quindi in divieto di irrigare con norme stringenti contro gli sprechi d’acqua.

