Siccità: Bonelli, ‘Meloni in silenzio di fronte a dramma Sud’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La siccità sta causando un disastro economico, sociale e ambientale senza precedenti e la premier Giorgia Meloni continua nel suo silenzio. In soli due giorni, tra il 21 e il 22 luglio, l’Italia ha registrato 54 eventi meteorologici estremi, tra grandinate anomale, nubifragi, trombe d’aria e raffiche di vento. L’intero Sud è in ginocchio, con vigneti e agrumeti distrutti dalla siccità e allevamenti in grave sofferenza”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“Dall’inizio della legislatura chiediamo alla premier Meloni di adottare politiche climatiche efficaci, in linea con le direttive scientifiche internazionali dell’Onu. La risposta del governo è stata il sabotaggio delle politiche di difesa del clima. Un governo che spende miliardi di euro per il progetto del ponte sullo stretto di Messina, mentre in Sicilia ignora la manutenzione delle dighe e delle infrastrutture idriche esistenti. La mancata esecuzione dei collaudi per le dighe porta alla dispersione di preziosa acqua dolce in mare: una vergogna. Chiediamo al governo di proclamare immediatamente lo stato di emergenza per la siccità e di destinare i fondi necessari per affrontare questa catastrofe. Musumeci ha detto di voler realizzare 500 progetti in 10 anni, ma da presidente di Regione si è fatto bocciare 31 progetti su 31 per il contrasto alla siccità. In una lettera inviata alla UE e all?Ipcc dell?Onu ho segnalato l?inazione del governo italiano e della premier Meloni sul dramma siccità e crisi climatica?, conclude.

