StrettoWeb

Roma, 29 lug (Adnkronos) – “Ad Agata Herskovitz Bauer giunga, a nome mio e della Camera dei deputati, l’augurio di buon compleanno, nel giorno del compimento dei 100 anni. Esprimo riconoscenza per l’opera di testimonianza realizzata per non dimenticare l’orrore della Shoah e per il contributo apportato alla verità storica”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.