Servizio di Mobilità urbana a Messina: sospeso il ricevimento al pubblico

Il dipartimento Servizi manutentivi – servizio Mobilità urbana – ATM – Autoparco del comune di Messina rende noto che il ricevimento al pubblico, presso la sede in via La Farina n. 336 – palazzo ATM, previsto domani, martedì 2 luglio, dalle ore 15 alle 16, è posticipato a giovedì 4 luglio, sempre dalle 15 alle 16. Lo slittamento è stato disposto per problemi di natura tecnica.

