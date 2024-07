La Seila Beach Sport organizza il Beach Volley Calabria Tour 2024

StrettoWeb

Una delle realtà più in viste della Calabria, una delle società che ha deciso di fare degli eventi e del beach volley il suo core business. Da anni la Seila Beach Sport organizza molte manifestazioni sulla sabbia e non solo, sia sul versante tirrenico, sia ionico. Partita da Lamezia Terme, la realtà della Presidente Ilaria Perri sta allargando i propri orizzonti, la qualità, la capacità e l’intraprendenza sono sempre state qualità innate. Ma grazie alla passione e alle competenze del Direttore Tecnico Valerio Del Carpio, questa società entra a fare parte del team operativo beach volley Calabria, così da organizzare ufficialmente per FIPAV Calabria il Beach Volley Calabria Tour 2024.

Un circuito che verrà svolto in location spettacolari, pronte ad accogliere i migliori atleti del panorama nazionale. Si partirà il prossimo fine settimana da Gizzeria Lido, a due passi da Lamezia Terme, stabilimento Hang Loose Beach per un torneo B1. Il 27 e 28 luglio si andrà a Isola di Capo Rizzuto, già meta lo scorso anno di una due giorni di grande spettacolo e divertimento per un torneo maschile e femminile. Ad agosto, il 10 e 11, di nuovo all’Hang Loose. La quarta tappa si svolgerà il 17 e 18 agosto a Bovalino. Nel primo appuntamento i nomi sono quelli di grido, dall’ex campione d’Italia, il marchigiano Paolo Ficosecco, a Gerald Ndrecaj in coppia con Franco Arezzo Di Trifiletti. Protagonisti saranno anche Marco e Andrea Di Franco, Sebastiano Lirico e Andrea Di Paola. Folta la partecipazione degli atleti calabresi, ma anche un buon numero di beacher provenienti da ogni parte d’Italia.

