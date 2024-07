Scuderia Aspromonte ancora protagonista: impegno della domenica su due fronti, i risultati

StrettoWeb

Ennesima domenica di grande impegno per la Scuderia Aspromonte, ancora una volta impegnata su due fronti. Allo slalom di Cellara Luigi Molinetti ha conquistato un buon terzo posto in classe RS 1600 con la sua Peugeot 106, classe nella quale il giovane debuttante Paolo Surace si è piazzato al sesto posto. Sesto posto in classe RS 1400 per Giovanni Puntorieri, in gara con la Peugeot 106 solitamente utilizzata dalla sorella Michela, mentre il giovane catanzarese Giovanni Aloi conquista una grandiosa seconda piazza in classe RS 1150 con la sua piccola Fiat Cinquecento. Secondo posto in classe E2SH 2000, infine, per Arcangelo Madaffari e il suo mitico Maggiolino Fun Cup.

Nella agguerritissima gara messinese di San Piero Patti, invece, Giovanni Moro si è classificato al quinto posto in gruppo E1 motociclistico su Fiat Cinquecento-Suzuki, mentre Saverio Mallamace ha colto la vittoria in classe RS 1400 su Peugeot 106. Nel ringraziare ancora una volta i piloti che domenica dopo domenica tengono alti i colori sociali in tutta Italia, il presidente Lello Pirino dà appuntamento a tutti al 4 agosto per lo storico e glorioso slalom di Bagaladi, evento che sarà dedicato alla memoria del compianto Giuseppe Cuzzola.

