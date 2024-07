Scerbatura e ripristino della pavimentazione stradale, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 18 luglio sino al 13 agosto, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati a Messina interventi di scerbatura in vari tratti di strade del territorio cittadino: via degli Etruschi a Ganzirri; via Consolare Pompea a Granatari; nel quadrato Bellinzona, vie Bellinzona, del Duca, Regina Elena, Galatti, Onofrio Gabriele, Bellinzona, viale Giostra e Garibaldi; nel quadrato piazza Castronovo, viale Giostra e spartitraffico, viale della Libertà, vie Garibaldi, Istria, Pò, Cuppari, Pola, Fulci, Principessa Mafalda, Brasile, viale Regina Elena, Bensaia, Bolognari, Duca d’Aosta e perimetro piazza Castronovo. Da giovedì 18 luglio sino a martedì 23 luglio, nella fascia oraria 6-16, attività di scerbatura nel quadrato San Paolino: vie Martino, Santa Cecilia, San Paolino, Santa Marta, piazze Lo Sardo e Trombetta Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto di via Militare Bisconte: le limitazioni viarie da mercoledì 17 sino a venerdì 19 luglio

Da mercoledì 17 sino a venerdì 19 luglio, dalle ore 7.30 alle 17.30, vigeranno in via Militare Bisconte, nel tratto compreso tra via Direzione Artiglieria e piazza D’Armi, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare. Istituito inoltre, in quel tratto, il limite massimo di velocità di 20 km/h. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, in via Militare Bisconte, nel tratto compreso tra via Direzione Artiglieria e piazza D’Armi.

Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque meteoriche in via Palmara e realizzazione di una condotta a Bisconte: le limitazioni viarie

Per consentire lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque meteoriche in via Palmara e la realizzazione di una condotta di allaccio nell’area dell’hot spot di Bisconte, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da oggi, lunedì 15 luglio, sino a venerdì 19 luglio, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, per 50 metri a monte dell’intersezione con via della Marina Russa; il restringimento della carreggiata stradale lato sud e il limite massimo di velocità, in entrambi i sensi di marcia, per un tratto di 100 metri a monte dell’intersezione con via della Marina Russa.

