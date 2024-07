San Roberto (RC), costituita la Pro Loco

StrettoWeb

È stata costituita nelle scorse settimane la Pro Loco di San Roberto.

La comunità potrà quindi contare sull’associazione e sul ruolo fondamentale che essa riveste. Non solo promozione turistica, ma anche un’opportunità per stimolare l’economia locale e per promuovere l’impegno sociale e la solidarietà.

Sono questi gli obiettivi principali che il nuovo organismo intende proporsi, soprattutto in un momento storico in cui, è opinione comune, occorreva ridare slancio ad un territorio per certi versi appiattito e assopito.

“Puntare sui giovani – si legge nella nota diffusa dalla Pro Loco – e sulla cooperazione è la scelta obbligata se si vuole dare un futuro competitivo ad un’area che ha dimostrato in passato di avere grandi potenzialità e che oggi deve essere protagonista a tutti i livelli. Per questo serve la partecipazione e la collaborazione di tutti, cittadini ed associazioni già presenti ed attive in ambito comunale”.

A breve partiranno una serie di iniziative che concorreranno ad aumentare l’appeal del territorio Sanrobertese partendo dal suo patrimonio storico, culturale, rurale e paesaggistico. In maniera propedeutica verrà aperta la campagna di tesseramenti che si auspica possano essere numerosi. A guidare l’aggregazione in qualità di Presidente sarà Claudio Megale.

Gli altri membri del direttivo saranno: Calabrese Vincenza, Saccà Pasquale, Romeo Carmine, Furfari Domenico, Morena Antonella, Vizzari Francesca, Arlotta Domenico, Saccà Pietro.

