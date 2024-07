Sabina Radu, la SLA e tutta la disperazione del marito: “quest’inferno non può essere la soluzione”

StrettoWeb

“Quando si vive una tragedia, un’onda di interrogativi tempesta la mente e la vita si riempie di domande senza risposta. Sono Sergio Carrozza, infermiere professionale presso l’ospedale di Polistena. Tutti sanno della tragedia familiare che mi ha colpito, dopo l’articolo di maggio di StrettoWeb. Da più di quattro anni convivo con la malattia di mia moglie, Sabina Radu, 38 anni. La bestia ha un nome che nessuno vuole pronunciate: la SLA. L’interrogativo più istintivo è “perché proprio a me “la risposta non c’è perché il destino fa come vuole”. Altre domande? Più che domande, richieste lecite in difesa dei diritti dell’ammalato“.

Sergio Carrozza ci ha scritto nuovamente, una testimonianza drammatica che ci auguriamo possa avere ascolto tramite le nostre pagine. ” Dopo tanti supplichevoli appelli per ore di assistenza e grazie agli interventi della Dott.ssa Stefania Bruno, responsabile dell’ufficio del piano, mi è stato mantenuto il massimo delle ore, grazie a fondi che la stessa Bruno ha riservato alla mia situazione. Le condizioni di mia moglie però vanno peggiorando e le ore, che dovrebbero essere proporzionate alla gravità della malattia e al suo “galoppare”, non sono sufficienti. Necessitano più ore per fare fronte alle cure di Sabina, che vuole vivere la sua tragedia a casa, certamente non in una struttura, dove le cosiddette persone preposte suggeriscono, infrangendo un diritto imprescindibile. Altra questione: dove sta la sensibilità? Dove sono le istituzioni, dove è la sanità? Perché la regione Calabria nel suo piano Welfare di supporto alle fragilità, non fa cenno alla SLA? Perché non attua piani di assistenza inviduali specifici per gli affetti da SLA? I fondi ci sono, il piano è stato approvato. Sono 11 gli interventi che la regione ha in programma ma la SLA non viene contemplate. Perché? A me tocca continuare a lottare in difesa dei diritti .Sarà una guerra aperta che combatterò fino all’ultimo respiro. Strana contraddizione l’espressione “difesa dei diritti”. Che diritto è se deve essere difeso? L’ennesima domanda dell’onda che è andata a sbattere contro la mia normale e comune vita. La mia battaglia è caratterizzata da servizi giornalistici, richieste e appelli sotto forma di PEC a tutte le figure istituzionali possibili, al sindaco del comune di Taurianova , dove risiedo, all’Assessore alle politiche sociali della regione, al commissario dell”Asp, al Direttore sanitario dell’area tirrenica, da Incontri con il Prefetto. Un piccolo aiuto, sì , c’è stato! Piccolo di fronte alla grande bestia contro cui combatto. Altre domande? Mille, tutte senza risposta! Il sindaco ha risposto alle innumerevoli PEC una volta sola“.

“Il perché della malattia è di natura divina. Ho smesso di invocare l’Onnipotente. Le risposte le voglio dagli enti terreni preposti. Esistono i fondi per i soggetti autistici. In alcune regioni, sono persino attivi contributi per supporto ai giovani universitari , figli di malati di SLA. Ma la Sclerosi Laterale Amiotrofica a quale categoria appartiene? ammesso che si possa chiamare categoria…Non fa parte forse di quella schiera di malattie immobilizzanti e invalidanti? È l’apoteosi delle fragilità, termine di cui si ammanta la regione Calabria. Mia moglie necessita obbligatoriamente di assistenza h24. Non è una fragilità questa, è una non vita. Dunque, esiste una graduatoria delle malattie? Qual è il posto nella classifica delle vite da salvare di chi vive completamente immobilizzato? Non può essere l’inferno!”

