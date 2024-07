Russia: Boing Air India in volo per gli Usa effettua atterraggio d’emergenza

StrettoWeb

Mosca, 18 lug. (Adnkronos) – Un aereo Boeing della Air India, in volo da Delhi a San Francisco, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Krasnoyarsk, una città della Russia siberiana centrale. Lo ha riferito a Ria Novosti il ??dipartimento di emergenza regionale.

?È scattato l’allarme dal bagagliaio, c’è qualcosa che non va, le nostre forze sono sul posto, l’aereo è già atterrato. Molto probabilmente è successo qualcosa all’interno, non ci sono segni di danni esterni?, ha spiegato il dipartimento.

Secondo i dati preliminari a bordo c’erano 243 passeggeri. Verranno collocati nella sala partenze internazionali dell’aeroporto e non saranno sottoposti al controllo doganale. Air India sta collaborando con le autorità russe per prendersi cura dei passeggeri dell’areo che sarà ispezionato dai servizi tecnici.

