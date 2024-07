Rinnovati i vertici nazionali di Federcasa: riconfermata Iannini, Commissario di Aterp Calabria

StrettoWeb

Nel corso dei lavori dell’ultima riunione, tenutasi a Roma, del Consiglio Direttivo nazionale di FEDERCASA, sono stati rinnovati, a seguito di scadenza ordinaria dei precedenti organismi e del rinnovo dell’Assemblea generale dei 75 enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in tutto il Paese, gli organismi esecutivi della Federazione Italiana per le Case Popolari e l’Edilizia Sociale (FEDERCASA). Riconfermata, in Giunta Esecutiva, che è guidata dal Presidente Marco Buttieri in rappresentanza di ATC Piemonte Sud, l’Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, attuale Commissario Straordinario di ATERP Calabria.

Le parole di Grazia Maria Carmela Iannini

“La Calabria continuerà ad essere presente nella Giunta Esecutiva nazionale di FEDERCASA ed è questo un ulteriore, importante segnale di fiducia e considerazione che siamo riusciti a conquistarci al vertice della Federazione in un momento decisivo per l’edilizia residenziale pubblica nel Paese. La domanda abitativa sempre crescente in contesti dove si affermano nuovi bisogni e nuove aspettative che devono trovare sbocco nell’imponente sforzo di rilancio del Comparto messo in campo dal Ministero delle Infrastrutture e che trova condivisione nel Governo regionale che ha sempre garantito sostegno all’azione di ATERP Calabria che intende sempre più caratterizzarsi come istituzione di “prossimità” al servizio delle comunità e degli Amministratori Locali”. Questa la dichiarazione dell’Avv. Grazia Maria Carmela Iannini subito dopo la sua riconferma.

