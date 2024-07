ReggioRavagnese, al via le riconferme: si riparte da Antonio Foti

StrettoWeb

“La società è lieta di poter affidarsi anche per la stagione 2024/2025 al roccioso centrale difensivo, Antonio Foti, il quale rappresenta il primo tassello da cui ripartire. Uomo bandiera, che da ben 15 campionati onora e lotta per la maglia amaranto. Muscoli, grinta e personalità, questo è il nostro Foti, pronto ancora una volta ad affrontare nuove sfide da vincere”.

Così in una nota la ReggioRavagnese dà il via ufficiale alle riconferme per la prossima stagione. Si parte dalla bandiera Antonio Foti, nel club reggino da ben 15 anni.

