La ReggioRavagnese pesca ancora dall’Argentina: arriva l’attaccante Gastón Gómez Mallea

StrettoWeb

La ReggioRavagnese continua a pescare in Sudamerica, comunicando “di aver acquisito le prestazioni del calciatore Gastón Gómez Mallea, attaccante argentino classe ‘02. Prima esperienza italiana per lui, in precedenza Gastón ha militato in patria, dove ha indossato le maglie di Unión Española, Inferiores de Lanús e Dep.Roca (Rio Negro), formazione quest’ultima della sua città natale”.

“Punta centrale, ma che può ricoprire diverse posizioni del reparto avanzato. La tradizione dei calciatori argentini con la nostra squadra è sempre stata storicamente favorevole, lo stesso sarà per Gastón, al quale auguriamo di poter realizzare tante reti e contribuire al raggiungimento di importanti traguardi”, si legge nella nota del club.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.