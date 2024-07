ReggioRavagnese, fioccano conferme: arriva anche quella di Puntoriere

StrettoWeb

La ReggioRavagnese continua ad annunciare i rinnovi per la prossima stagione e in una nota “è lieta di poter contare ancora sul talento di Giulio Puntoriere, il quale continuerà a deliziarci con le sue straordinarie giocate. Goal e assist a servizio dei nostri colori. Il giusto riconoscimento per il nostro Giulio, colonna portante del nostro progetto, utile a mantenere sempre alto il tasso qualitativo della rosa”.

Le parole di Puntoriere: “sono contento e orgoglioso di indossare questa maglia per la quinta stagione consecutiva. Quest’anno la società ha ambizioni e obiettivi ben chiari. Sicuramente sarà un’altra stagione combattuta e bella, considerato che molte squadre si stanno ben attrezzando. L’obiettivo è quello di vincere tutte le partite e di fare bene come collettivo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.