ReggioRavagnese, un’altra conferma: avanti con capitan Cordova

StrettoWeb

“La ReggioRavagnese è lieta di poter contare anche per la prossima stagione sul carisma e l’esperienza del suo capitano, Consalvo Cordova, leader indiscusso del nostro reparto arretrato. Per il quinto anno consecutivo, capitan Cordova, guiderà la difesa con la sua qualità e personalità, che lo hanno reso uno dei giocatori più importanti nel panorama calcistico calabrese. Il nostro capitano è pronto a prendere il timone, per dirigere i suoi compagni alla conquista di nuovi traguardi. Avanti Capitano!”. Così in una nota il club reggino.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali social da parte di Capitan Cordova, il quale esprime tutto il suo entusiasmo per questa riconferma che lo vedrà protagonista con la nostra maglia per il quinto anno consecutivo. “Far parte nuovamente di questa squadra ed esserne anche il capitano è un orgoglio ed un piacere che affronto come ogni anno con grande abnegazione e responsabilità. Mi aspetto una stagione positiva, ricca di successi e soddisfazioni in modo da poterci riscattare da una stagione ,quella scorsa, con alti e bassi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.