La ReggioRavagnese si proietta alla nuova stagione: conferenza per presentare dirigenti e programmi

StrettoWeb

La ReggioRavagnese comunica che “lunedì 8 luglio alle ore 19:00, presso lo stabilimento balneare ‘Calajunco’, situato sul Lungomare “Italo Falcomatà ” di Reggio Calabria, sarà indetta una conferenza stampa di presentazione del nuovo staff dirigenziale. Occasione utile per esporre pubblicamente gli obiettivi e i programmi dell’Asd ReggioRavagnese in vista della stagione 2024/2025, la decima consecutiva nel campionato di Eccellenza calabrese. Al termine dell’evento, sarà offerto ai presenti un’ apericena, per vivere insieme momenti di confronto e condivisione”.

Così in una nota la società reggina di Eccellenza presenta programmi e componenti della nuova stagione. La realtà della zona sud della città è una delle più solide e stabili del panorama dilettantistico reggino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.