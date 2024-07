Reggio Ritmica superlativa alle Finali: campionesse Nazionali nelle massime categorie Silver

StrettoWeb

È la Reggina Chiara Lombardo di soli 11 anni a far suonare forte l’inno d’Italia per ben tre volte nel campionato individuale silver LD di ginnastica ritmica. Con esecuzioni impeccabili si laurea campionessa Nazionale nella specialità cerchio categoria LD. È ancora bronzo Nazionale nella classifica generale data dalla somma delle due routines di gara, e giusto per non farsi mancare nulla accede anche alla finalissima riservata alle migliori 10 ginnaste d’Italia anche nella specialità corpo libero che la vede in vetta alla classifica con il primo e miglior punteggio di tutta la gara. Chiude la gara con il cerchio con una medaglia d’oro appesa al collo e quella al corpo libero in terza posizione considerato il 2 posto parimerito in classifica.

Dunque una ginnasta sola e tre meravigliosi piazzamenti che fanno guardare sempre più in alto per il futuro agonistico di Reggio Ritmica. Il sodalizio Reggio Ritmica si afferma come fucina di talenti nel panorama nazionale. Compagine sportiva tutta made in Reggio Calabria, non lascia spazio alla concorrenza e sforna, nelle giornate di campionato Nazionale federale, altre giovani campionesse portando lustro alla città di Reggio Calabria come non mai.

Gaia Fiore tra le 10 migliori ginnaste d’Italia

Insieme alla Lombardo, nello stesso campionato brilla un’altra stella di Reggio Ritmica: è Gaia Fiore. Scommessa vincente per la Dott.ssa Lombardi è lei, Gaia Fiore, ad essere proclamata tra le migliori dieci ginnaste d’Italia nella specialità corpo libero. Sempre nella categoria LD, durante il suo primo anno di attività agonistica in questo campionato, caratterizzato da programmi tecnici molto elaborati. L’inno d’Italia suona per Gaia che si piazza nella top 10 italiana in una competizione di altissimo livello. Per esattezza è lei la sesta ginnasta migliore d’Italia e considerati i parimerito nella classifica di specialità ottiene il quarto punteggio migliore che la vede posizionarsi ad un soffio dal podio, dietro la compagna Lombardo.

La quinta conferma arriva dalla piccolissima Rosanna Sarica, di soli nove anni che, dopo una gara vincente si annovera tra le prime e migliori dieci ginnaste del Panorama Nazionale nel campionato individuale silver LC2 . È lei la sesta ginnasta migliore d’Italia nella specialità palla. La “brillante ginnasta atomica” di casa Reggio ritmica, continua a mostrare tutta la sua futuribilità scalando anche le vette nazionali nella classifica All-around e dimostrando anche lì di rientrare tra le migliori dieci ginnaste italiane totalizzando ben 20.200 punti. Insomma la piccola Rosanna Sarica fa tremare la terra. Tutto ciò accade solo dopo due anni dall’inizio della sua carriera agonistica.

Le imbattibili atlete di Reggio ritmica però hanno ancora fame di successi. Dopo un annata regionale brillante, c’è bisogno ancora di vittorie e Francesca Priolo, classe 2013, decide di guadagnarsi la finalissima nella specialità nastro; attrezzo più insidioso per eccellenza. Per la Priolo, invece, entrare nella top 10 italiana, con l’utilizzo di questo attrezzo, è stato un gioco da ragazzi. Difatti una esecuzione perfetta la vede centrare l’obiettivo ed essere la sesta migliore ginnasta italiana nella sua categoria con l’attrezzo Nastro. Durante la fase di qualificazione accede alla finalissima con il secondo punteggio più alto alla voce “difficoltà” e sempre durante la finalissima totalizza il terzo miglior punteggio alla voce D. Totalizza 10.300 punti in finale migliorando nettamente l’esecuzione. Magistrale l’esecuzione della Priolo la vede ricevere attestazioni di stima anche dal pubblico presente in terra romagnola.

Chiara Lombardo, Gaia Fiore, Rosanna Sarica e Francesca Priolo non hanno solo centrato l’obiettivo di essere nella top 10 Nazionale e di portare a casa delle medaglie scaldando vette molto ambite ma come uniche Reggine presenti a competizioni di tale livello hanno portato lustro alla città di Reggio Calabria e tenuto alto il nome dei reggini.

La soddisfazione del Presidente Grazia Palermo

La presidente Dott.ssa Grazia Palermo spiega infatti come sono suddivise le categorie federali silver e motiva quale sia stata la scelta tecnica di Reggio Ritmica di schierare ad alti livelli giovanissime ginnaste: “le categorie silver permettono infatti ad un grosso bacino d’utenza di approcciarsi alla competizione. Si parte dai livelli iniziali (LA1; LA2; che sono quelli base con il minimo punteggio di difficoltà (punti 1.50) della durata di 45 secondi, per chi inizia a muovere i primi passi in pedana. Si passa poi a livelli intermedi consigliati per atlete che hanno appena iniziato a gareggiare LB1; LB2; LC1 (con punti 2.00 e 2,50) dove la durata dell’esercizio varia da 45 secondi a un massimo di un minuto e con massimo una sola difficoltà d’attrezzo e con la possibilità di non fare rischi nella LC1 i”.

“Si arriva poi ai programmi LC2, in preparazione alla ginnastica ritmica con esigenze ben più articolate rispetto ai programmi precedenti. Infine si giunge alle categorie LD ed LE cui la durata degli esercizi è di un minuto e trenta secondi e le difficoltà d’attrezzo vanno da massimo 5 per LD a massimo 10 per LE, ed i rischi fino a un massimo di quattro. Competizioni in cui la pedana viene testata anche dalle ginnaste dei settori Gold. La scelta societaria è stata quella di investire sulle potenzialità e sulle qualità delle giovani atlete aldilà del fatto che avrebbero potuto vincere una medaglia o sfiorare una finalissima durante il primo anno di attività in tali categorie. Si è pensato semplicemente ad alzare l’asticella finalizzando il lavoro e rivolgendolo solo ed esclusivamente all’alta specializzazione. Difatti da qui a settembre molte delle nostre atlete gareggeranno nei campionati individuali e di squadra gold, riservati alla rosa delle ginnaste Italiane per eccellenza”.

A tal proposito è bene menzionare anche le ottime gesta delle Atlete Romeo, Koshla e Pepè che nei campionati individuali LD ed LC2 hanno ben figurato. Per Romeo e Koshla sfiorando la finalissima. Sylvie Romeo totalizza due buone esecuzioni con gli attrezzi cerchio e palla dall’alto contenuto di difficoltà. Bene anche per Koshla Zlata, atleta Ucraina trapiantata in Italia che nonostante un esecuzione non al massimo si posiziona a pochissimi punti dalla finalissima. Atlete di grande valore così come la compagna Pepè, che si contraddistingue per dedizione, impegno e qualità.

Ai vertici Italiani si arriva con impegno, costanza e duro lavoro, ma senza mai dimenticarsi di divertirsi. Prova ne sono state le graziosissime baby atlete di casa Reggio Ritmica, tra le più piccole ad aver preso parte alla kermesse sportiva targata Federazione Ginnastica d’Italia . Giorgia Surace classe 2016 Anna Priolo classe 2016

Ludovica Maccarrone classe 2015 Carla Bruna Dattola classe 2015.

Hanno esordito in campo Nazionale, con grande disinvoltura ,notevole impegno e padronanza del gesto tecnico. Nonostante qualche piccola imprecisione le vediamo posizionarsi nella top 20 italiana.

Ecco cosa hanno totalizzato i quattro astri nascenti della Reggio Ritmica

Giorgia Surace è al 15° posto nella specialità palla su ben 89 ginnaste. A seguirla l’amica e compagna di squadra Carla Bruna Dattola che si piazza al 20° posto nella medesima specialità. Con l’attrezzo cerchio vediamo invece brillare nella top 20 Ludovica Maccarrone che si piazza al 17° posto su ben 59 atlete ed Anna Priolo al 19° posto. Bene anche per Carlotta Russo nel campionato LE che nonostante gli esami di terza media ha continuato la preparazione in attesa del campionato gold di specialità e delle tappe di Serie C. Infine ma non per ultima menzione a Beatrice Fazzari già campionessa Regionale che per un infortunio domestico non ha potuto disputate la gara individuale. Sarebbe stata anche lei podio sicuro.

Il lavoro minuzioso, la ricerca della perfezione, la cura dei dettagli e l’armonia societaria fanno si che Reggio Ritmica sia un team di successo e all’avanguardia. Le tecniche Lombardi, Orsino e Kaganets curano le atlete nei minimi dettagli, tirando fuori il meglio da ognuna di loro coadiuvate da Maria Zaffagnini ex atleta azzurra.

Questi risultati vanno a coronare ulteriormente anche il lavoro svolto in vista del saggio spettacolo 2024 svoltosi il 9 Giugno presso l’ASD Gianni Gatto di Vito, dove tutte quante le atlete hanno messo in scena il primo musical di ginnastica ritmica “Aladdin” insieme agli allievi del centro studio danza Etoile di Roberta e Rossana Benincasa. Anche in questa occasione tutte le atlete appartenenti ai corsi di Avviamento Preagonistica Agonistica hanno brillato tutte indistintamente.

