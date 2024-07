Reggio Calabria, il vitello in premio del torneo di briscola sostituito dopo le proteste degli animalisti “ma non condividiamo il loro messaggio”

StrettoWeb

“I giovani della comunità di Oliveto, che con tanto impegno, entusiasmo e sacrificio hanno organizzato i festeggiamenti in onore alla Madonna del Carmine, all’interno dei quali era previsto il così discusso e strumentalizzato torneo di Briscola, comunicano la volontà di sostituire il tanto contestato premio con dei buoni spesa dello stesso valore!”. Lo affermano in una nota i giovani di Oliveto.

“Intendono inoltre precisare che la scelta non è dettata dalla condivisione del messaggio diffuso dall’associazione LAV che si è fatta promotrice della discutibile contestazione, posto che sono ben altre e ben più gravi le discriminazioni e le torture alle quali animali e persone vengono quotidianamente sottoposte nel mondo. La scelta è soltanto frutto del desiderio della comunità di Oliveto di vivere un momento di festa, ma soprattutto di fede e devozione, con la massima serenità che da sempre ci contraddistingue!”.

“Ci si riserva inoltre di verificare la veridicità di quanto dichiarato in merito alle “centinaia” di segnalazioni che sarebbero pervenute all’associazione, nonché di promuovere ogni azione volta alla tutela dell’immagine di una comunità che ha sempre dimostrato rispetto nei confronti delle persone, dell’ambiente e degli animali, promuovendo iniziative orientate al bene comune, da ultimo tra le tante la giornata ecologica svoltasi nella giornata di domenica 30 giugno. Ciò premesso, vi aspettiamo tutti a Oliveto per condividere con noi la gioia per una consolidata ma sempre rinnovata tradizione!”.

