Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106: morto un motociclista | DETTAGLI

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla SS106 nei pressi del bivio di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un furgone. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118 prontamente intervenuti nel luogo del sinistro. Trasportato in ospedale a Melito di Porto Salvo, il centauro è morto poco dopo: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Scattate le indagini per accertare la dinamica del sinistro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.