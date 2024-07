Reggio Calabria, allo Sportello del Consumatore focus sulla Legge 104 i vantaggi a favore degli invalidi

StrettoWeb

Sportello del Consumatore Italia (APS) – nel locale di Reggio Calabria si è svolto un incontro con i responsabili locali di Onmic (Opera Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e i suoi consociati per spiegare in maniera semplice ai tanti Invalidi Civili presenti, i benefici concessi e le agevolazioni legati alla Legge 104 Comma 3.

L’Avvocato Martorano ha evidenziato, l’impatto della disabilità sulla capacità lavorativa e, nello specifico, quella che determina la percentuale di invalidità che dovrà essere superiore a 1/3 per poter avere diritto alla Legge 104. Con percentuali tra il 33 e il 73% si avrà diritto ad assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali. Dal 66% all’esenzione ticket sanitario e tra il 74% e il 100% alla pensione di invalidità. Questi i benefici generali.

Con il comma 3 della Legge 104 si avrà diritto a vantaggi assistenziali (la legge 104 infatti non prevede vantaggi economici diretti). Parliamo delle agevolazioni per l’acquisto dell’auto – detrazione del 19% e IVA ridotta al 4% – per sordi, non vedenti, disabili con handicap psichico e mentale con indennità di accompagnamento, soggetti con gravi limitazioni della deambulazione.

L’Avvocato Santo Alfonso Martorano precisa che si possono avere anche dei benefici per l’eliminazione delle barriere architettoniche del 50% e l’IVA al 4%, le detrazioni per figli con disabilità a carico, gli sconti in bolletta, il contrassegno auto e il collocamento mirato.

Gli esperti del Patronato precisano nel concludere, che vi è la possibilità di avere dei permessi retribuiti, il congedo straordinario di 24 mesi, la scelta della sede di lavoro e la possibilità di rifiutare un trasferimento lavorativo. Infine c’è l’Assegno Unico maggiorato con disabilità grave di uno o più componenti.

Per ogni altra informazione e/o delucidazione scrivere a: info@sportellodelconsumatore.eu – onmic.reggiocalabria@libero.it .

